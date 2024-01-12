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Украинский эксперт Жирохов: ВС России мощно бьют по логистике ВСУ

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Российская армия «очень мощно» бьёт по объектам коммуникации Украины, чтобы создать ВСУ логистические проблемы, считает киевский военный эксперт Михаил Жирохов.
Украинский эксперт Жирохов: ВС России мощно бьют по логистике ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он высказался в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

«В последнее время россияне очень мощно бьют по коммуникациям — мостам... Авиационными ударами, ударами с земли, ну то есть всеми средствами они их уничтожают», — цитирует его РИА Новости.

По оценкам Жирохова, это позволит ВС России создать зону безопасности, чтобы предотвратить ракетные атаки ВСУ.

Министерство обороны России сообщило, что российские вооружённые силы за период с 6 по 12 января нанесли 23 групповых удара по объектам на Украине в рамках специальной военной операции.

Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотниками.

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