Украинский эксперт Жирохов: ВС России мощно бьют по логистике ВСУ
- РИА Новости
Об этом он высказался в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».
«В последнее время россияне очень мощно бьют по коммуникациям — мостам... Авиационными ударами, ударами с земли, ну то есть всеми средствами они их уничтожают», — цитирует его РИА Новости.
По оценкам Жирохова, это позволит ВС России создать зону безопасности, чтобы предотвратить ракетные атаки ВСУ.
Министерство обороны России сообщило, что российские вооружённые силы за период с 6 по 12 января нанесли 23 групповых удара по объектам на Украине в рамках специальной военной операции.
Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотниками.