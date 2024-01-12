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На Украине вырос процент граждан, признанных непригодными к службе в ВСУ

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Процент украинских граждан, которые признаны непригодными к службе в 2023 году, более чем в два раза превысил показатели 2021 года. Об этом сообщило украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).
На Украине вырос процент граждан, признанных непригодными к службе в ВСУ
  • AP
  • © Libkos

«Также возрос средний процент ограниченно подходящих лиц — на семь процентных пунктов», — заявило агентство.

По опубликованной НАПК информации, средний процент непригодных к службе в армии на Украине в 2021 году составлял 3%. За девять месяцев 2023 года показатель вырос до 7%.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что негодные к военной службе мужчины призывного возраста с так называемыми белыми билетами начали массово уезжать из страны.

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