Процент украинских граждан, которые признаны непригодными к службе в 2023 году, более чем в два раза превысил показатели 2021 года. Об этом сообщило украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

«Также возрос средний процент ограниченно подходящих лиц — на семь процентных пунктов», — заявило агентство.

По опубликованной НАПК информации, средний процент непригодных к службе в армии на Украине в 2021 году составлял 3%. За девять месяцев 2023 года показатель вырос до 7%.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что негодные к военной службе мужчины призывного возраста с так называемыми белыми билетами начали массово уезжать из страны.