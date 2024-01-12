На Украине вырос процент граждан, признанных непригодными к службе в ВСУ
- AP
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«Также возрос средний процент ограниченно подходящих лиц — на семь процентных пунктов», — заявило агентство.
По опубликованной НАПК информации, средний процент непригодных к службе в армии на Украине в 2021 году составлял 3%. За девять месяцев 2023 года показатель вырос до 7%.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что негодные к военной службе мужчины призывного возраста с так называемыми белыми билетами начали массово уезжать из страны.