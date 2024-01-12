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МИД: Россия сожалеет об отсутствии реакции Армении на марш неонацистов в Ереване

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Отсутствие со стороны властей Армении должной реакции на проведение шествия неонацистов в Ереване 1 января вызывает в Москве сожаление. С заявлением об этом выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД: Россия сожалеет об отсутствии реакции Армении на марш неонацистов в Ереване
  • Gettyimages.ru
  • © Atlantide Phototravel

По её словам, в России с глубокой обеспокоенностью восприняли состоявшиеся 1 января в центре Еревана шествия группы «фашиствующих молодчиков».

Она также отметила, что тот факт, что армянские силы правопорядка никак не препятствовали сходке людей, «демонстрирующих на камеру в присутствии СМИ свою ориентацию» посредством вскидывания руки в нацистском приветствии, вызывает удивление.

«Сожаление вызывает отсутствие должной реакции властей Армении, правозащитных структур», — добавила Захарова в ходе брифинга.

Другой темой выступления Захаровой стали обвинения Армении в адрес российских миротворцев в Карабахе. Официальный представитель МИД России назвала их деструктивными.

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