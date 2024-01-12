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Захарова: ответ на конфискацию «Дома Москвы» в Риге будет крайне болезненным

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ на конфискацию «Дома Москвы» в Риге будет крайне болезненным для Латвии.
Захарова: ответ на конфискацию «Дома Москвы» в Риге будет крайне болезненным
  • РИА Новости

Об этом она сказала в ходе брифинга.

По её словам, вся ответственность, включая материальную, за подобное беззаконие полностью ложится на власти Латвии.

«Шаги российской стороны будут жёсткими и крайне болезненными для Латвии», — сказала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что российская сторона ответит на рейдерский захват культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге латвийскими спецслужбами.

Российское посольство в Риге назвало передачу культурно-делового центра «Дом Москвы» в госсобственность актом государственного грабежа.

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