Число пострадавших при ударе ВСУ по Гольмовскому в ДНР возросло до шести

Число пострадавших в результате попадания беспилотника Вооружённых сил Украины в реанимобиль медиков в посёлке Гольмовском в Донецкой Народной Республике возросло до шести.

Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«В результате украинской вооружённой агрессии в посёлке Гольмовском погибли двое граждан, ещё шесть горловчан получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что два человека погибли, ещё трое получили ранения после того, как беспилотник ВСУ влетел в реанимобиль медиков в Гольмовском.

Трагедия случилась во время выполнения медиками обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых.