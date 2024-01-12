Число пострадавших при ударе ВСУ по Гольмовскому в ДНР возросло до шести
- globallookpress.com
Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«В результате украинской вооружённой агрессии в посёлке Гольмовском погибли двое граждан, ещё шесть горловчан получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что два человека погибли, ещё трое получили ранения после того, как беспилотник ВСУ влетел в реанимобиль медиков в Гольмовском.
Трагедия случилась во время выполнения медиками обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых.