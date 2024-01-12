Беспилотник ВСУ влетел в реанимобиль медиков в ДНР, два человека погибли
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Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
По словам Приходько, трагедия случилась во время выполнения медиками обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых.
«Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли. Трое медицинских работников получили ранения», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что трое энергетиков пострадали из-за обстрела посёлка Гольмовского со стороны Вооружённых сил Украины.