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Беспилотник ВСУ влетел в реанимобиль медиков в ДНР, два человека погибли

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Два человека погибли, ещё трое получили ранения после того, как беспилотник Вооружённых сил Украины влетел в реанимобиль медиков в посёлке Гольмовском в Донецкой Народной Республике.
Беспилотник ВСУ влетел в реанимобиль медиков в ДНР, два человека погибли
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

По словам Приходько, трагедия случилась во время выполнения медиками обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых.

«Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли. Трое медицинских работников получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что трое энергетиков пострадали из-за обстрела посёлка Гольмовского со стороны Вооружённых сил Украины.

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