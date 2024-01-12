Беспилотник ВСУ влетел в реанимобиль медиков в ДНР, два человека погибли

Два человека погибли, ещё трое получили ранения после того, как беспилотник Вооружённых сил Украины влетел в реанимобиль медиков в посёлке Гольмовском в Донецкой Народной Республике.

AP

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Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько. По словам Приходько, трагедия случилась во время выполнения медиками обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых. «Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли. Трое медицинских работников получили ранения», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что трое энергетиков пострадали из-за обстрела посёлка Гольмовского со стороны Вооружённых сил Украины.