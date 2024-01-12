Додон: власти Молдавии должны прекратить экономическую блокаду Приднестровья
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В сообщении, которым он поделился в личном Telegram-канале, Додон заявил о своём категорическом осуждении экономической блокады Приднестровья со стороны молдавских властей.
«Надеюсь, что это не часть некоего плана по дестабилизации ситуации в регионе. Эту экономическую войну нужно прекратить и дать приднестровским компаниям возможность нормально работать», — написал он.
Ранее президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что Кишинёв перешёл от переговоров к давлению.