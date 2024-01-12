Додон: власти Молдавии должны прекратить экономическую блокаду Приднестровья

Экономическая блокада непризнанного Приднестровья со стороны властей Молдавии должна быть прекращена. С таким призывом к Кишинёву обратился бывший президент республики Игорь Додон.

В сообщении, которым он поделился в личном Telegram-канале, Додон заявил о своём категорическом осуждении экономической блокады Приднестровья со стороны молдавских властей.

«Надеюсь, что это не часть некоего плана по дестабилизации ситуации в регионе. Эту экономическую войну нужно прекратить и дать приднестровским компаниям возможность нормально работать», — написал он.

Ранее президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что Кишинёв перешёл от переговоров к давлению.