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Пушилин: пять жителей Донецка пострадали в результате обстрела ВСУ

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Губернатор ДНР Денис Пушилин заявил, что на текущий момент известно о пяти раненых мирных жителях Донецка после массированного обстрела Куйбышевского района города украинской армией.
Пушилин: пять жителей Донецка пострадали в результате обстрела ВСУ
  • РИА Новости

«У женщин 1949 г. р. и 1995 г. р. состояние средней тяжести. Водитель маршрутного такси 1968 г. р. — состояние тяжёлое, у мужчины 1985 г. р. состояние средней степени тяжести, у мужчины 1972 г. р. — тяжёлое», — написал он в Telegram.

По данным Пушилина, в Донецке произошло три пожара: загорелась кровля частного дома, газовая труба, а также два грузовых автомобиля. Спасатели ДНР ликвидировали все пожары.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 20 ракет из реактивных систем залпового огня по Куйбышевскому району Донецка.

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что два детских сада и школа получили повреждения в результате обстрела.

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