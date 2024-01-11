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Арахамия: законопроект о мобилизации на Украине вернули на доработку в кабмин

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Законопроект о мобилизации на Украине вернули в кабмин вместе с наработанными в Верховной раде предложениями, сообщает глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Арахамия: законопроект о мобилизации на Украине вернули на доработку в кабмин
  • РИА Новости

Об этом информирует УНИАН.

«Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации», — сказал Арахамия.

Ранее депутат Верховной рады София Федина заявила, что новая версия законопроекта о мобилизации хуже предыдущей.

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