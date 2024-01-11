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AFP: российские сапёры крайне успешно действуют на фронте

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Солдат ВСУ, представившийся Анатолием, заявил в интервью AFP, что российские сапёры крайне успешно действуют на фронте.

«Ни для кого не секрет, что у России очень хорошие сапёры, возможно, лучшие», — сказал он.

Также, по его словам, для бойцов ВСУ ситуация осложняется ещё и из-за «смертоносных методов постановки мин»

«Банкнота, пачка сигарет, телефон… Это определённо ловушка... Мы даже потеряли солдат из-за заминированной упаковки с банками пепси», — добавил украинский военный.

Ранее руководитель направления специальных машин тракторного завода «ДСТ-Урал» (Челябинск) Сергей Быценко рассказал в интервью RT о новых российских роботизированных комплексах разминирования.

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