Российские вертолёты поразили живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипажи боевых вертолётов армейской авиации ВКС России поразили скопление живой силы, а также бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния.
Также группировка «Восток» пресекла шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.
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