Российские вертолёты поразили живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипажи боевых вертолётов армейской авиации ВКС России поразили скопление живой силы, а также бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния. Также группировка «Восток» пресекла шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.