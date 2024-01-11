Группировка «Восток» пресекла шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Авиация и артиллерия группировки войск «Восток» в течение суток сорвали шесть попыток ВСУ провести ротацию подразделений на Южно-Донецком направлении.

Об этом, как информирует ТАСС, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Отмечается, что также были поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Константиновки, Катериновки и Прасковеевки.

Ранее ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском.

Также ивановские десантники поразили БМП и танк ВСУ на Артёмовском направлении.