Командир разведвзвода «Крым»: российские дроны не дают ВСУ покидать укрытия
Об этом в интервью изданию «Украинская правда» заявил командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным «Крым».
«Сейчас мы почти не вылезаем из нор, потому что дроны висят постоянно и делают сбросы», — сказал он.
Ранее сообщалось, что волонтёры обеспечивают российских бойцов дронами.
Также в Newsweek заявили, что Украина столкнётся с мощным ударом из-за обновлённых дронов «Куб».
Кроме того, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о поддержке на высоком уровне боеготовности ядерной триады.