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Командир разведвзвода «Крым»: российские дроны не дают ВСУ покидать укрытия

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Постоянные удары российских беспилотников заставляют солдат ВСУ подолгу прятаться в укрытиях.

Об этом в интервью изданию «Украинская правда» заявил командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным «Крым».

«Сейчас мы почти не вылезаем из нор, потому что дроны висят постоянно и делают сбросы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что волонтёры обеспечивают российских бойцов дронами.

Также в Newsweek заявили, что Украина столкнётся с мощным ударом из-за обновлённых дронов «Куб».

Кроме того, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о поддержке на высоком уровне боеготовности ядерной триады.

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