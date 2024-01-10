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Рогов заявил о массовых облавах на мужчин в городе Запорожье

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Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в городе Запорожье, который находится во временно подконтрольной киевским властям части российской Запорожской области, начались массовые облавы на мужчин ради их мобилизации.
Рогов заявил о массовых облавах на мужчин в городе Запорожье
  • AP

Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«В Запорожье начались массовые облавы на мужское население. Режим Зеленского в рамках принудительной мобилизации устраивает облавы прямо на улицах и в маршрутках, чтобы затем отправить людей на фронт на убой», — отметил он.

По его словам, для организации облав в город прибыли военкомы и сопровождающие их боевики из Галиции.

Ранее сообщалось, что сотрудники военкоматов в Одессе продолжают проводить рейды в общественном транспорте города.

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