Рогов заявил о массовых облавах на мужчин в городе Запорожье
- AP
Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
«В Запорожье начались массовые облавы на мужское население. Режим Зеленского в рамках принудительной мобилизации устраивает облавы прямо на улицах и в маршрутках, чтобы затем отправить людей на фронт на убой», — отметил он.
По его словам, для организации облав в город прибыли военкомы и сопровождающие их боевики из Галиции.
Ранее сообщалось, что сотрудники военкоматов в Одессе продолжают проводить рейды в общественном транспорте города.