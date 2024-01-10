Бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер в эфире RT заявил, что Россия закончит СВО только на тех условиях, которые будет диктовать сама.

Структура Украины, по его словам, рушится, поддержка Запада тает на глазах, а ВСУ приходят в упадок, тогда как Россия с каждым днём становится сильнее.

«Полторы тысячи российских патриотов ежедневно идут в добровольцы, чтобы служить в зоне специальной военной операции... Лично я считаю, что конец этого конфликта мы, вероятно, увидим уже в этом году», — высказал мнение Риттер.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Вашингтон отказывается верить в то, что Россия одержит победу в конфликте с Украиной, несмотря на реальное положение дел.