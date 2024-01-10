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Британский аналитик Меркурис: ракетные удары нанесли огромный ущерб ПВО Украины

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Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что три массированных ракетных удара российской армии привели к катастрофическим последствиям для противовоздушной обороны Украины.
Британский аналитик Меркурис: ракетные удары нанесли огромный ущерб ПВО Украины
  • Gettyimages.ru

В эфире своего YouTube-канала он подчеркнул, что Западу будет трудно исправить положение, а такой тактикой ВС России осложняют жизнь украинской промышленности.

«Они наносят ракетные удары по всей Украине, направленные на то, чтобы измотать украинцев, истощить их силы, системы вооружений, экономику и промышленность», — объяснил аналитик.

Ранее бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что Россия нанесла массированные удары по ПВО Украины.

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