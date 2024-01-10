Артиллеристы ВДВ России уничтожили украинских военных на правом берегу Днепра
Артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» уничтожили из 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» место размещения личного состава ВСУ на правом берегу Днепра.
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, огонь корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата.
Ранее «Солнцепёки» группировки «Запад» уничтожили бронетехнику ВСУ под Купянском.
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