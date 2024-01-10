Артиллеристы ВДВ России уничтожили украинских военных на правом берегу Днепра

Артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» уничтожили из 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» место размещения личного состава ВСУ на правом берегу Днепра.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, огонь корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата.

Ранее «Солнцепёки» группировки «Запад» уничтожили бронетехнику ВСУ под Купянском.