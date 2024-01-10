МО: «Солнцепёки» группировки «Запад» уничтожили бронетехнику ВСУ под Купянском

Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-А1 «Солнцепёк» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили укреплённые блиндажи с бронетехникой подразделений ВСУ на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, пуски были проведены на расстоянии более 4,5 км.

Ранее ВС России уничтожили склад боеприпасов теробороны Украины в Харьковской области.