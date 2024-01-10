МО: «Солнцепёки» группировки «Запад» уничтожили бронетехнику ВСУ под Купянском
Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-А1 «Солнцепёк» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили укреплённые блиндажи с бронетехникой подразделений ВСУ на Купянском направлении.
Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, пуски были проведены на расстоянии более 4,5 км.
Ранее ВС России уничтожили склад боеприпасов теробороны Украины в Харьковской области.
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