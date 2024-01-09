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Силы ПВО перехватили БПЛА и снаряд РСЗО «Ураган» ВСУ над Белгородской областью

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В Минобороны России зяавили, что российские силы пресекли попытку киевского режима совершить атаку с применением «Урагана» и беспилотника над Белгородской областью.
Силы ПВО перехватили БПЛА и снаряд РСЗО «Ураган» ВСУ над Белгородской областью
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«9 января около 19:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня «Ураган» и беспилотного летательного аппарата самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд и украинский беспилотный летательный аппарат уничтожены над территорией Белгородской области.

Ранее Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны Украины в Харьковской области.

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