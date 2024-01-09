Профильный комитет Рады не принял решение по законопроекту о мобилизации
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«Завтра мобилизационный законопроект не будет вынесен на рассмотрение Рады. Завтра, скорее всего, он ещё раз будет рассмотрен на заседании комитета по нацбезопасности», — указал Гончаренко.
По его словам, хотя данный документ был в повестке соответствующего комитета, депутаты предпочли шесть часов обсуждать иные темы.
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* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.