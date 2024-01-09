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Профильный комитет Рады не принял решение по законопроекту о мобилизации

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что профильный комитет Верховной рады завершил заседание, не приняв решение по законопроекту о мобилизации.
Профильный комитет Рады не принял решение по законопроекту о мобилизации
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«Завтра мобилизационный законопроект не будет вынесен на рассмотрение Рады. Завтра, скорее всего, он ещё раз будет рассмотрен на заседании комитета по нацбезопасности», — указал Гончаренко.

По его словам, хотя данный документ был в повестке соответствующего комитета, депутаты предпочли шесть часов обсуждать иные темы.

Ранее Минобороны Украины закупило 50 тыс. комплектов женской военной формы.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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