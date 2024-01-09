Клычков: третий дрон упал на нежилой объект в Орловской области

Третий украинский беспилотник упал в районе посёлка Малая Саханка в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. Дрон упал на нежилой объект в Орловском муниципальном округе.

AP

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«Пострадавших нет. Работают оперативные службы», — сказал Клычков. Перед этим он сообщил, что два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле.