Клычков: третий дрон упал на нежилой объект в Орловской области
Третий украинский беспилотник упал в районе посёлка Малая Саханка в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. Дрон упал на нежилой объект в Орловском муниципальном округе.
- AP
- © Roman Chop
«Пострадавших нет. Работают оперативные службы», — сказал Клычков.
Перед этим он сообщил, что два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле.
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