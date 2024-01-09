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Губернатор сообщил о падении двух беспилотников на объект ТЭК в Орле

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Два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Орле. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Губернатор сообщил о падении двух беспилотников на объект ТЭК в Орле
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«На территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса», — написал он в Telegram.

Клычков добавил, что возгорание было оперативно локализовано. 

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России сбили два беспилотных летательных аппарата ВСУ в небе над Климовским районом региона.

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