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Богомаз: средства ПВО сбили два БПЛА ВСУ в небе над Брянской областью

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Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России сбили два беспилотных летательных аппарата ВСУ в небе над Климовским районом Брянской области. Такую информацию привёл руководитель региона Александр Богомаз.
Богомаз: средства ПВО сбили два БПЛА ВСУ в небе над Брянской областью
  • РИА Новости

По его словам, киевский режим предпринял попытку совершить атаку с помощью беспилотников самолётного типа, однако дроны были уничтожены российскими средствами ПВО.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал Богомаз в личном Telegram-канале.

Ранее губернатор Брянской области сообщил об обстреле ВСУ села в Севском районе. Богомаз уточнил, что пострадавших в результате произошедшего нет.

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