Богомаз: средства ПВО сбили два БПЛА ВСУ в небе над Брянской областью
- РИА Новости
По его словам, киевский режим предпринял попытку совершить атаку с помощью беспилотников самолётного типа, однако дроны были уничтожены российскими средствами ПВО.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал Богомаз в личном Telegram-канале.
Ранее губернатор Брянской области сообщил об обстреле ВСУ села в Севском районе. Богомаз уточнил, что пострадавших в результате произошедшего нет.