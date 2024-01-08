Богомаз: ВСУ обстреляли село в Севском районе Брянской области

Вооружённые силы Украины подвергли обстрелу село Лемешовка Севского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

По словам губернатора Брянской области, по мирным объектам было выпущено более десяти снарядов. Пострадавших в результате обстрела нет, однако имеются повреждения находящихся в селе построек.

«В результате обстрела частично повреждены восемь жилых домовладений, хозпостройки, три легковых автомобиля, одна единица специализированной техники сельхозпредприятия», — написал Богомаз в личном Telegram-канале.

Ранее глава региона сообщил об обстреле двух сёл в Брянской области, в результате которых погиб ребёнок.