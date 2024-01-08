Богомаз: ВСУ обстреляли село в Севском районе Брянской области
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По словам губернатора Брянской области, по мирным объектам было выпущено более десяти снарядов. Пострадавших в результате обстрела нет, однако имеются повреждения находящихся в селе построек.
«В результате обстрела частично повреждены восемь жилых домовладений, хозпостройки, три легковых автомобиля, одна единица специализированной техники сельхозпредприятия», — написал Богомаз в личном Telegram-канале.
Ранее глава региона сообщил об обстреле двух сёл в Брянской области, в результате которых погиб ребёнок.