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Богомаз: ВСУ обстреляли село в Севском районе Брянской области

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Вооружённые силы Украины подвергли обстрелу село Лемешовка Севского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
Богомаз: ВСУ обстреляли село в Севском районе Брянской области
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

По словам губернатора Брянской области, по мирным объектам было выпущено более десяти снарядов. Пострадавших в результате обстрела нет, однако имеются повреждения находящихся в селе построек.

«В результате обстрела частично повреждены восемь жилых домовладений, хозпостройки, три легковых автомобиля, одна единица специализированной техники сельхозпредприятия», — написал Богомаз в личном Telegram-канале.

Ранее глава региона сообщил об обстреле двух сёл в Брянской области, в результате которых погиб ребёнок.

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