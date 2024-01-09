Депутат ФРГ: на Украине построят техцентр для обслуживания танков

Немецкая оборонная компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH создаст на западе Украины специальный центр технического обслуживания немецкой военной техники, чтобы избавиться от необходимости в дорогостоящих и трудоёмких перевозках сломанных машин за границу. Об этом в X (бывший Twitter) сообщил депутат бундестага Маркус Фабер.

AP

© Michael Sohn

«На западе Украины Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft строит ремонтный центр для нуждающейся в ремонте бронетехники, такой как Leopard 1», — сообщил парламентарий. По словам Фабера, «немецкие налоговые деньги используются разумно». Член немецкой партии «Зелёные» Себастьян Шефер ранее сообщил, что украинские военные применяют лишь небольшое количество танков Leopard 2A6, отправленных из Германии, потому что попытки украинцев быстро отремонтировать их вызывают лишь новые проблемы.