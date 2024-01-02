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В Германии заявили, что ВСУ трудно чинить танки Leopard 2A6

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Украинские военные применяют лишь небольшое количество танков Leopard 2A6, отправленных из Германии, потому что попытки украинцев быстро отремонтировать их вызывают лишь новые проблемы, считает член партии «Зелёные» Себастьян Шефер.

Надежды на то, что современные боевые танки помогут украинцам прорвать оборону ВС России, «пока не оправдались», пишет Die Presse.

«В некоторых случаях украинцы использовали танки не так, как ожидали западные военные стратеги», — говорится в статье.

Шефер отмечает, что в Литве запасных частей для этих танков не хватает, а ремонт занимает много времени.

2 января российское Министерство обороны сообщило, что бойцы группировки войск «Запад» российских вооружённых сил уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6 германского производства.

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