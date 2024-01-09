Воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях
Воздушную тревогу объявили на территории Одесской и Николаевской областей.
- Gettyimages.ru
- © Rehulian Yevhen
Об этом свидетельствует украинская официальная карта воздушных тревог.
Также тревога объявлена на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Ранее воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
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