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Пушилин: денацификацию Украины необходимо довести до конца

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил уверенность, что в вопросе денацификации Украины необходимо поставить точку.
Пушилин: денацификацию Украины необходимо довести до конца
  • РИА Новости

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Глава ДНР рассказал, что специалисты Донецкого национального университета работают над тем, что из себя представляет термин денацификация.

«Нужно теперь поставить точку, а не запятую, как получилось после Великой Отечественной войны — после того, как не стало Сталина, после того, как Хрущёв проявил мягкость и были помилованы, отпущены на свободу пособники фашистов», — сказал Пушилин.

Он добавил, что эта ситуация проявила себя в 2014 году, поэтому в вопросе денацификации Украины необходимо окончательно поставить точку.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что армия России в 2024 году будет продолжать операцию на Украине до полного выполнения задач, которые поставил президент Владимир Путин.

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