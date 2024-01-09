Офицер ВСУ Касьянов призвал производить больше дронов на фоне снарядного голода

Офицер Вооружённых сил Украины Юрий Касьянов призвал наладить производство беспилотных летательных аппаратов и увеличить их количество на фоне снарядного голода, с которым сталкивается украинская армия.

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Radio NV.

«На самом деле надо хотя бы 3 млн дронов, чтобы дырку снарядного голода заткнуть», — подчеркнул Касьянов.

Как объяснил военный, высокие требования к темпам и объёмам производства дронов связаны со снарядным голодом ВСУ.

Ранее украинский вице-премьер Михаил Фёдоров признал, что ВС всё чаще начали использовать FPV-дроны, поскольку украинская армия сталкивается с нехваткой снарядов.