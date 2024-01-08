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Вытесненный из Польши гражданин Йемена умер на белорусской границе

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Беженец из Йемена, которого вытеснили польские силовики, умер на границе в Брестской области Белоруссии. Информацию об этом предоставил белорусский пограничный комитет.
Вытесненный из Польши гражданин Йемена умер на белорусской границе
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

В сообщении указывается, что 6 января белорусские пограничники нашли рядом с польским заграждением двух мужчин — граждан Сирии и Йемена. Оба они были истощены и нуждались в медицинской помощи. Позднее состояние последнего ухудшилось.

«Белорусские пограничники немедленно вызвали бригаду скорой помощи, однако медики констатировали смерть иностранца», — отметили в комитете.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Ей было поручено установить обстоятельства гибели гражданина Йемена.

Ранее глава МВД Польши Марцин Кервиньский заявил, что власти страны намерены укрепить заграждение на границе с Белоруссией.

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