Вытесненный из Польши гражданин Йемена умер на белорусской границе

Беженец из Йемена, которого вытеснили польские силовики, умер на границе в Брестской области Белоруссии. Информацию об этом предоставил белорусский пограничный комитет.

В сообщении указывается, что 6 января белорусские пограничники нашли рядом с польским заграждением двух мужчин — граждан Сирии и Йемена. Оба они были истощены и нуждались в медицинской помощи. Позднее состояние последнего ухудшилось.

«Белорусские пограничники немедленно вызвали бригаду скорой помощи, однако медики констатировали смерть иностранца», — отметили в комитете.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Ей было поручено установить обстоятельства гибели гражданина Йемена.

Ранее глава МВД Польши Марцин Кервиньский заявил, что власти страны намерены укрепить заграждение на границе с Белоруссией.