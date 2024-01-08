МО: ВС России отразили три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Подразделения российской группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки ВСУ севернее населённого пункта Приютное Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

РИА Новости

В тексте опубликованного оборонным ведомством сообщения также указывается, что российские войска нанесли поражение живой силе противника в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. «Потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными», — добавили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении.