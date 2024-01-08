Администрация Киева заявила о прорыве водопровода в городе
- AP
- © Evgeniy Maloletka
Об этом власти написали в Telegram.
Ранее издание «Зеркало недели» сообщало, что в жилом массиве Борщаговка в Святошинском районе Киева произошёл прорыв канализации.
Власти столицы заявили, что эта информация не соответствует действительности.
«Подчёркиваем, что произошла утечка именно холодной воды», — говорится в сообщении.
Ранее депутат Киевского городского совета Андрей Витренко заявил, что 70% теплосетей Киева находится в аварийном состоянии.