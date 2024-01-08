RT в Telegram
Подпишись

Администрация Киева заявила о прорыве водопровода в городе

Короткая ссылка
Администрация Киева заявила, что в Святошинском районе города произошёл прорыв водопровода, а не канализации.
Администрация Киева заявила о прорыве водопровода в городе
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

Об этом власти написали в Telegram.

Ранее издание «Зеркало недели» сообщало, что в жилом массиве Борщаговка в Святошинском районе Киева произошёл прорыв канализации.

Власти столицы заявили, что эта информация не соответствует действительности.

«Подчёркиваем, что произошла утечка именно холодной воды», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Киевского городского совета Андрей Витренко заявил, что 70% теплосетей Киева находится в аварийном состоянии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить