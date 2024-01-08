Администрация Киева заявила о прорыве водопровода в городе

Администрация Киева заявила, что в Святошинском районе города произошёл прорыв водопровода, а не канализации.

Об этом власти написали в Telegram.

Ранее издание «Зеркало недели» сообщало, что в жилом массиве Борщаговка в Святошинском районе Киева произошёл прорыв канализации.

Власти столицы заявили, что эта информация не соответствует действительности.

«Подчёркиваем, что произошла утечка именно холодной воды», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Киевского городского совета Андрей Витренко заявил, что 70% теплосетей Киева находится в аварийном состоянии.