Депутат Киевсовета: 70% теплосетей Киева находятся в аварийном состоянии

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко заявил, что 70% теплосетей Киева находятся в аварийном состоянии.

Об этом он сказал на видео, распространённом украинским изданием Klymenko Time.

«Сети города Киева на 70% находятся в аварийном состоянии, прорыв вентиля или прорыв трубы может случиться в любом месте», — отметил он.

Витренко подчеркнул, что власти города не в состоянии даже спрогнозировать места новых аварий из-за износа. Из 2 тыс. км труб горячего водоснабжения 80% уже отработали больше, чем их срок эксплуатации, при этом в бюджете нет денег на их замену.

Ранее сообщалось, что в Киеве под зданиями в районе тоннеля метро начал проседать грунт. Земля просела в том числе в районе бывшего Демеевского рынка.