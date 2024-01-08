«СТРАНА.ua»: Кличко задекларировал особняк в Гамбурге стоимостью почти $6 млн

Мэр Киева Виталий Кличко задекларировал особняк в немецком Гамбурге стоимостью 227 млн гривен (почти $6 млн).

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua».

«Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года обзавёлся домом за четверть миллиарда гривен в Гамбурге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он получил особняк в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая принадлежала его брату, но позднее перешла в собственность Кличко.

Ранее украинский чиновник Анатолий Амелин заявил, что на Украине повысят налоги и лишат льгот юридические лица и физических лиц ради увеличения поступлений в бюджет.