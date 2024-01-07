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Полянский: украинский конфликт раскрыл планы США по ослаблению России

Зампостпреда при ООН Полянский: США пытаются разгромить Россию

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Первый заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинский конфликт продемонстрировал, что планами Соединённых Штатов в отношении России является её ослабление и разгром.
Полянский: украинский конфликт раскрыл планы США по ослаблению России
  • AP

Такое мнение он высказал в соцсети X (бывшая Twitter).

Полянский спрогнозировал скорый разгром Вооружённых сил Украины.

Однако, добавил дипломат, существованию России угрожает не Украина, а Североатлантический альянс, который де-факто участвует в украинском конфликте.

«Это вершина долгосрочной стратегии США по ослаблению, а затем и разгрому России», — говорится в сообщении.

Ранее в российском МИД заявили, что Украина стала фактически полигоном НАТО для испытания методов борьбы с Россией в цифровом пространстве.

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