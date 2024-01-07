Полянский: украинский конфликт раскрыл планы США по ослаблению России
Зампостпреда при ООН Полянский: США пытаются разгромить Россию
- AP
Такое мнение он высказал в соцсети X (бывшая Twitter).
Полянский спрогнозировал скорый разгром Вооружённых сил Украины.
Однако, добавил дипломат, существованию России угрожает не Украина, а Североатлантический альянс, который де-факто участвует в украинском конфликте.
«Это вершина долгосрочной стратегии США по ослаблению, а затем и разгрому России», — говорится в сообщении.
Ранее в российском МИД заявили, что Украина стала фактически полигоном НАТО для испытания методов борьбы с Россией в цифровом пространстве.