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Генерал Бюлер: ПВО Украины бессильна против российских ракет X-22

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Средства противовоздушной обороны, имеющиеся на вооружении Украины, не способны противостоять российским крылатым ракетам X-22. Такое мнение высказал немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер.
Генерал Бюлер: ПВО Украины бессильна против российских ракет X-22
  • РИА Новости

В эфире MDR Mitteldeutscher Rundfunk он отметил, что этот факт подтвердила и сама Украина, заявив, что из порядка двухсот выпущенных по её территории ракет ни одна не была сбита.

«Это огромная ракета, 11 метров в длину, масса её боевой части составляет примерно 1 т», — приводит РИА Новости слова немецкого генерала, добавив, что такая ракета способна потопить большой боевой корабль.

Говоря о неспособности системы ПВО сбить эту ракету, Бюлер отметил, что это обусловлено высокой сверхзвуковой скоростью X-22, а также траекторией её полёта.

В свою очередь, российские средства ПВО демонстрируют высокую эффективность в борьбе с украинскими ракетами.

Ранее сообщалось о перехвате 14 снарядов РСЗО и шести ракет «Нептун», выпущенных ВСУ.

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