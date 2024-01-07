Генерал Бюлер: ПВО Украины бессильна против российских ракет X-22
- РИА Новости
В эфире MDR Mitteldeutscher Rundfunk он отметил, что этот факт подтвердила и сама Украина, заявив, что из порядка двухсот выпущенных по её территории ракет ни одна не была сбита.
«Это огромная ракета, 11 метров в длину, масса её боевой части составляет примерно 1 т», — приводит РИА Новости слова немецкого генерала, добавив, что такая ракета способна потопить большой боевой корабль.
Говоря о неспособности системы ПВО сбить эту ракету, Бюлер отметил, что это обусловлено высокой сверхзвуковой скоростью X-22, а также траекторией её полёта.
В свою очередь, российские средства ПВО демонстрируют высокую эффективность в борьбе с украинскими ракетами.
Ранее сообщалось о перехвате 14 снарядов РСЗО и шести ракет «Нептун», выпущенных ВСУ.