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Аналитик из Британии Меркурис заявил об истерике Залужного после ударов России

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Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный впал в истерику на фоне массированных ударов армии России по военным объектам Киева. Такое мнение в эфире YouYube-канала The Duran высказал британский аналитик Александр Меркурис.
Аналитик из Британии Меркурис заявил об истерике Залужного после ударов России
  • Gettyimages.ru

По его словам, у Залужного «была полная истерика». Меркурис сообщил, что главнокомандующий ВСУ выглядел так, словно находился на грани нервного срыва.

Эксперт отметил, что удары ВКС России деморализуют украинских военных. Он также добавил, что состояние, в котором пребывает Залужный, в каком-то смысле отражает ситуацию на фронте.

Ранее британский аналитик заявил, что Россия в конфликте с Украиной пока ещё не применяла самую мощную ракету.

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