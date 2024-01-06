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В Могилёве задержали троих участников белорусской рок-группы Nizkiz

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В Могилёве (Белоруссия) сотрудниками правоохранительных органов были задержаны трое из четырёх участников белорусской рок-группы Nizkiz, снявшей клип в 2020 году на одной из несанкционированных акций оппозиции в Минске.
В Могилёве задержали троих участников белорусской рок-группы Nizkiz
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «Беларусь 4 Могилёв».

«Троих из четверых участников белорусской рок-группы задержали правоохранители в Могилеве», — говорится в сообщении.

После событий 2020 года в Белоруссии участники группы покинули страну, позже они вернулись.

В сюжете телеканала отмечается, что в 2020 году музыкальная группа получила заказ от признанного в Белоруссии экстремистским польского ресурса и написала «Песню белорусских протестов», а также сняла клип на неё на одной из несанкционированных акций оппозиции в столице.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал опубликовать свидетельства того, что Запад намеревался начать войну с Россией с Донбасса в случае успешного мятежа в Минске.

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