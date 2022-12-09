Лукашенко: Запад после событий в Белоруссии 2020 года планировал начать в Донбассе войну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал опубликовать свидетельства того, что Запад намеревался начать войну с Россией с Донбасса в случае успешного мятежа в Минске.

«В ближайшее время, я Путину сказал, мы обнародуем эти факты, как они (западные страны. — RT) должны были после мятежа 2020 года в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу со Смоленской областью, НАТО с войсками захватят у нас (в Белоруссии с помощью оппозиции. — RT) власть, начать войну против России с Донбасса. Причиной должно послужить то, что Россия «захватила чужие территории». Оттуда должна была начаться война в 2021—2022 году. Россия сработала на опережение», — сказал Лукашенко в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Ранее белорусский президент заявил, что власти Украины под любым предлогом пытаются втянуть войска стран — членов НАТО в конфликт.