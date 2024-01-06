RT в Telegram
Подпишись

«Мобилизация» стала словом 2023 года на Украине

Короткая ссылка
«Мобилизация» стала словом 2023 года на Украине по версии словаря украинского языка «Мыслово».
«Мобилизация» стала словом 2023 года на Украине
  • РИА Новости

Об этом говорится в материале издания «СТРАНА.ua».

Вторым кандидатом на слово года было «контрнаступление». Остальные претенденты были также связаны с боевыми действиями.

В списке находятся слова: «уклонист», «дрон», «яйца по 17 гривен», «позиционная война», «блокада/деблокада».

«Единственным словом из общемировой повестки в списке стал ИИ (искусственный интеллект)», — сообщило издание.

Ранее в Верховной раде заявили, что министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Валерий Залужный требуют усилить мобилизацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить