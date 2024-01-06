«Мобилизация» стала словом 2023 года на Украине по версии словаря украинского языка «Мыслово».

Об этом говорится в материале издания «СТРАНА.ua».

Вторым кандидатом на слово года было «контрнаступление». Остальные претенденты были также связаны с боевыми действиями.

В списке находятся слова: «уклонист», «дрон», «яйца по 17 гривен», «позиционная война», «блокада/деблокада».

«Единственным словом из общемировой повестки в списке стал ИИ (искусственный интеллект)», — сообщило издание.

Ранее в Верховной раде заявили, что министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Валерий Залужный требуют усилить мобилизацию.