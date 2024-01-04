В Раде заявили о требовании Залужного и Умерова усилить мобилизацию

Депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Валерий Залужный требуют усилить мобилизацию.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Комитет по национальной безопасности начал рассматривать закон о мобилизации. Сегодня на заседании были Залужный и Умеров. Они подчеркнули, что усиление мобилизации — это объективная составляющая войны. Не будет усиления — некому будет защищать государство», — указал депутат.

При этом парламентарий добавил, что законопроект о мобилизации ещё будут дорабатывать, чтобы исключить из него ряд положений.

Ранее сообщалось, что на новых блокпостах в Киевской области начали искать уклонистов.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.