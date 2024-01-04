В Раде заявили о требовании Залужного и Умерова усилить мобилизацию
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Комитет по национальной безопасности начал рассматривать закон о мобилизации. Сегодня на заседании были Залужный и Умеров. Они подчеркнули, что усиление мобилизации — это объективная составляющая войны. Не будет усиления — некому будет защищать государство», — указал депутат.
При этом парламентарий добавил, что законопроект о мобилизации ещё будут дорабатывать, чтобы исключить из него ряд положений.
Ранее сообщалось, что на новых блокпостах в Киевской области начали искать уклонистов.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.