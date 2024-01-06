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Sky News: Украина не сравнится с российской промышленностью по мощности

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Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в статье для британского телеканала Sky News заявил, что Украина не сможет сравниться с оборонной промышленностью России по мощности или потенциалу.
Sky News: Украина не сравнится с российской промышленностью по мощности
  • AP

По его мнению, у Украины не получится соперничать с Россией в этой области, даже если она произведёт миллион беспилотников в 2024 году.

Белл отметил, что у Киева также нет оружия, чтобы угрожать российской промышленной базе.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что украинская оборонная промышленность не умеет производить порох для артиллерийских снарядов.

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