Рогов: ВСУ обстреливают трассу из Токмака в Пологи Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что трасса из Токмака на Пологи в Запорожской области находится под обстрелом украинской армии.

РИА Новости

В своём Telegram-канале он призвал население быть осторожным. По словам Рогова, ВСУ используют дроны-камикадзе и наносят с их помощью удары по гражданским автомобилям. Ранее украинские войска выпустили ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в ЛНР.