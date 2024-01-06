Рогов: ВСУ обстреливают трассу из Токмака в Пологи Запорожской области
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что трасса из Токмака на Пологи в Запорожской области находится под обстрелом украинской армии.
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он призвал население быть осторожным.
По словам Рогова, ВСУ используют дроны-камикадзе и наносят с их помощью удары по гражданским автомобилям.
Ранее украинские войска выпустили ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в ЛНР.
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