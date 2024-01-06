Украинские войска выпустили ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в ЛНР
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Об этом сообщил глава местной администрации Сергей Жевлаков.
По его информации, по населённому пункту было выпущено две ракеты. Повреждения получила гражданская инфраструктура, в том числе гостиница «Донбасс», пострадавших нет.
«На данный момент ситуация в городе находится под контролем силовиков и местных властей», — добавил Жевлаков.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли за сутки Шебекинский округ Белгородской области десятью снарядами.