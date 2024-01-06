Украинские войска выпустили ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в ЛНР

Подразделения украинской армии сегодня ночью нанесли ракетный удар из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по городу Стаханов в Луганской Народной Республике.

Об этом сообщил глава местной администрации Сергей Жевлаков.

По его информации, по населённому пункту было выпущено две ракеты. Повреждения получила гражданская инфраструктура, в том числе гостиница «Донбасс», пострадавших нет.

«На данный момент ситуация в городе находится под контролем силовиков и местных властей», — добавил Жевлаков.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли за сутки Шебекинский округ Белгородской области десятью снарядами.