MWM: модернизированный Т-80 ВС России превосходит натовские танки
- РИА Новости
«Газотурбинный двигатель Т-80 обеспечивает серьёзное преимущество в проходимости как перед другими классами российских танков, так и перед всеми западными танками», — написал автор.
Также отмечается, что западные танки, в том числе немецкие Leopard, продемонстрировали непригодность в тяжёлых погодных условиях, так как они тонут в грязи.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6.