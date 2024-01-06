MWM: модернизированный Т-80 ВС России превосходит натовские танки

Модернизированные танки Т-80БВМ российского производства показали своё превосходство над немецкими Leopard в зоне спецоперации, говорится в статье журнала Military Watch Magazine.

«Газотурбинный двигатель Т-80 обеспечивает серьёзное преимущество в проходимости как перед другими классами российских танков, так и перед всеми западными танками», — написал автор.

Также отмечается, что западные танки, в том числе немецкие Leopard, продемонстрировали непригодность в тяжёлых погодных условиях, так как они тонут в грязи.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6.