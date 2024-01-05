Комиссия по телевидению и радио Армении не восстановит лицензию радио Sputnik

Председатель Комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян заявил об отсутствии предпосылок для восстановления лицензии радиостанции «Тоспа», транслирующей передачи «Sputnik Армения».

Как сообщает пресс-служба комиссии, об этом Акопян уведомил исполнительного директора агентства «Россия сегодня» Кирилла Вышинского и заместителя главного редактора радио Sputnik Андрея Благодыренко.

«Он представил российским коллегам позицию комиссии, согласно которой предпосылок для восстановления лицензии «Тоспа» пока нет, поскольку ни «Тоспа», ни радио Sputnik не выразили официального мнения по поводу содержания программы «Пятница с Тиграном Кеосаяном», — говорится в сообщении.

Акопян заявил, что реакция российской стороны на решение регулирующего органа Армении вызывает удивление и не соответствует духу армяно-российского стратегического партнёрства, при этом отметил важность сотрудничества с международными СМИ, в том числе с российскими.

Уточняется, что, в свою очередь, Вышинский подчеркнул, что сразу после возбуждения административного производства со стороны контролирующего органа данная программа была исключена из эфира радиокомпании и в дальнейшем Sputnik Армения будет разрабатывать и реализовывать редакционную политику, основанную на законодательстве республики и союзнического, взаимоуважительного сотрудничества двух государств.

В конце декабря Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней деятельность радиостанции «Тоспа», которая является ретранслятором вещания радио Sputnik Армения.