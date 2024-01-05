Силы ПВО России перехватили пять БПЛА ВСУ в акватории Чёрного моря

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО перехватили пять беспилотников ВСУ в акватории Чёрного моря.

РИА Новости

«Около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением пяти беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что дежурными средствами ПВО все украинские БПЛА перехвачены над западной частью акватории Чёрного моря. Ранее средства ПВО России уничтожили ракету ВСУ «Нептун» над Чёрным морем.