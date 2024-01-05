«СТРАНА.ua»: маски стариков продают на Украине как средство от вручения повестки

Маркетплейсы на Украине запустили в продажу маски стариков, которые должны помочь замаскироваться от вручения повестки.

Об этом говорится в материале украинского издания «СТРАНА.ua».

По представленным данным, цена одной маски составляет 13 600 гривен (более $350).

Отмечается, что на маркетплейсах есть и бюджетные варианты за 800 гривен ($21).

Ранее экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что «уже начхать» на права человека в вопросе призыва в ВСУ.