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«СТРАНА.ua»: маски стариков продают на Украине как средство от вручения повестки

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Маркетплейсы на Украине запустили в продажу маски стариков, которые должны помочь замаскироваться от вручения повестки.
«СТРАНА.ua»: маски стариков продают на Украине как средство от вручения повестки
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в материале украинского издания «СТРАНА.ua».

По представленным данным, цена одной маски составляет 13 600 гривен (более $350).

Отмечается, что на маркетплейсах есть и бюджетные варианты за 800 гривен ($21).

Ранее экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что «уже начхать» на права человека в вопросе призыва в ВСУ.

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