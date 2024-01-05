В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога

В Севастополе в третий раз за день объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

РИА Новости

Сообщение о сигнале тревоги он опубликовал в 14:57. Ранее Министерство обороны сообщило, что примерно в 12:30 средства ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Чёрного моря.