RS: Украину ждёт неминуемый крах без финансовой поддержки США
- AFP
Отмечается, что наступил 2024 год, а у Вашингтона официально закончились деньги для Киева.
«Пока конгресс обсуждает, что делать дальше, положение Киева с военной точки зрения будет неизбежно ухудшаться», — написал автор.
Издание подчеркнуло, что от решения США по поддержке зависит исход украинского конфликта, а ситуация в конгрессе складывается не лучшим образом для ВСУ.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США почти закончились деньги для военных поставок Украине.