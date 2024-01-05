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RS: Украину ждёт неминуемый крах без финансовой поддержки США

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Ситуация для украинских войск будет только ухудшаться, так как США прекратили оказывать Украине финансовую помощь, говорится в публикации Responsible Statecraft (RS).
RS: Украину ждёт неминуемый крах без финансовой поддержки США
  • AFP

Отмечается, что наступил 2024 год, а у Вашингтона официально закончились деньги для Киева.

«Пока конгресс обсуждает, что делать дальше, положение Киева с военной точки зрения будет неизбежно ухудшаться», — написал автор.

Издание подчеркнуло, что от решения США по поддержке зависит исход украинского конфликта, а ситуация в конгрессе складывается не лучшим образом для ВСУ.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США почти закончились деньги для военных поставок Украине.

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